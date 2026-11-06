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Politică

Vin controale serioase în trafic. Ce îi așteaptă pe șoferii din Cluj în perioada următoare

n Scris de nicu mitrea
Vin controale serioase în trafic. Ce îi așteaptă pe șoferii din Cluj în perioada următoare
Aosom
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj vor desfășura, în perioada următoare, acțiuni de control în trafic, pentru creșterea siguranței rutiere în condițiile specifice sezonului rece.

Sursa: Ziua De Cluj

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