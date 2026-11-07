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Politică

Vineri, cei de acasă au urmărit prima ediție a Confruntărilor de la Vocea României. Emisiunea a fost lider de audiență

ș Scris de știrile pro tv
Vineri, cei de acasă au urmărit prima ediție a Confruntărilor de la Vocea României. Emisiunea a fost lider de audiență
Aosom
Scena de la Vocea României a fost, aseară, în centrul unui spectacol plin de emoție, energie și momente memorabile.

Sursa: Stirile Pro.tv

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