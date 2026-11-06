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Politică

Violența domestică și copiii prinși în conflicte, în dezbatere la Iași

c Scris de clara dima
Violența domestică și copiii prinși în conflicte, în dezbatere la Iași
Aosom
Violența domestică, protecția copiilor și dificultățile întâmpinate de mamele aflate în situații de abuz au constituit temele centrale ale unei conferințe organizate recent la Iași.

Sursa: Ziarul Evenimentul

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