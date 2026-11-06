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Politică

Viorel Pașca: Au început să ne fie lăsați la poartă oameni care n-au pe nimeni. Dacă îi las în case ne ia DIICOT iar. Nu mai știu ce să fac

g Scris de george sîrbu
Viorel Pașca: Au început să ne fie lăsați la poartă oameni care n-au pe nimeni. Dacă îi las în case ne ia DIICOT iar. Nu mai știu ce să fac
Aosom
Viorel Pașca, acuzat de DIICOT în dosarul azilelor din Bihor, spune că telefonul sună de câteva ori pe zi și „au început să fie lăsați la poarta noastră oameni care n-au pe nimeni și nici unde să locuiască”. „Nu mai știu ce să fac!”, scrie Pașca pe Facebook, care afirmă decisese să nu mai primească …

Sursa: Hotnews

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