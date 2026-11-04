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Politică

Virgil Popescu, replică pentru lidera AfD: „519.200 de români lucrează legal în Germania și plătesc lunar contribuții”

i Scris de ioana andreescu
Virgil Popescu, replică pentru lidera AfD: „519.200 de români lucrează legal în Germania și plătesc lunar contribuții”
Aosom
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu i-a răspuns miercuri copreşedintei partidului german de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, care i-a acuzat pe imigranţii din România că „jefuiesc” sistemul german de protecţie socială.

Sursa: Stirile Pro.tv

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