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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Vitali Klitschko și Volodimir Zelenski se ceartă în public: cei doi au ajuns „la cuțite” și fac acuzații grave unul împotriva celuilalt

m Scris de mihai cistelican
Vitali Klitschko și Volodimir Zelenski se ceartă în public: cei doi au ajuns „la cuțite” și fac acuzații grave unul împotriva celuilalt
Aosom
Disputa are loc în condițiile în care orașul, cu peste trei milioane de locuitori, se confruntă cu întreruperi severe ale alimentării cu electricitate și apă, relatează Reuters.

Sursa: Stiri Pe Surse

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