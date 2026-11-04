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Politică

Vizita 'arhitectului' NATO 3.0 la București, pe fondul schimbărilor de la Washington. Cristian Diaconescu avertizează: „E mai greu decât atunci când Trump avea puteri depline”

a Scris de alice draghici
Vizita 'arhitectului' NATO 3.0 la București, pe fondul schimbărilor de la Washington. Cristian Diaconescu avertizează: „E mai greu decât atunci când Trump avea puteri depline”
Aosom
Vizita la București a lui Elbridge Colby, arhitectul NATO 3.0, are loc pe fondul planurilor de redistribuire a trupelor americane. Cristian Diaconescu avertizează că schimbările politice din SUA complică deciziile de securitate ale României.

Sursa: Stiri Pe Surse

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