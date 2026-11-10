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Politică

Vizită misterioasă la Tel Aviv: șeful spionajului militar rus ar fi ajuns în Israel, la solicitarea Washingtonului

d Scris de dana bărăgan
Vizită misterioasă la Tel Aviv: șeful spionajului militar rus ar fi ajuns în Israel, la solicitarea Washingtonului
Aosom
Un avion militar rusesc a aterizat duminică seara, 8 noiembrie, pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, având la bord o delegație oficială din care ar fi făcut parte Igor Kostiukov, șeful serviciului de informații militare al Rusiei. Potrivit postului public israelian KAN, citat de publicația Anadolu, oficialii ruși ar fi ajuns în Israel la solicitarea Statelor Unite, pentru discuții cu reprezentanți de rang înalt ai structurilor de securitate israeliene.

Sursa: Realitatea

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