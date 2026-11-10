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Politică

Vizită misterioasă la Tel Aviv: șeful spionajului militar rus ar fi ajuns în Israel, la solicitarea Washingtonului (Realitatea)

z Scris de ziar com copyright directway
Vizită misterioasă la Tel Aviv: șeful spionajului militar rus ar fi ajuns în Israel, la solicitarea Washingtonului (Realitatea)
Aosom
Un avion militar rusesc a aterizat duminică seara, 8 noiembrie, pe aeroportul Ben Gurion din Tel (…)

Sursa: Ziar.com

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