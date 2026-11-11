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Politică

Vladimir Putin chiar este obsedat de viața veșnică și plătește studii secrete la Kremlin: Se discută că oamenii ar putea trăi 150 de ani

l Scris de lucian negrea, reporter
Vladimir Putin chiar este obsedat de viața veșnică și plătește studii secrete la Kremlin: Se discută că oamenii ar putea trăi 150 de ani
Aosom
Unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai președintelui rus Vladimir Putin coordonează cercetări asupra procesului de îmbătrânire

Sursa: Stiri Pe Surse

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