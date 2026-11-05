Vladimir Putin dă de pământ cu ţările care se opun revenirii Rusiei în sportul mondial. „O încălcare flagrantă a legii”

Vladimir Putin a criticat, joi, ţările care se opun revenirii ruşilor în sportul internaţional. Asta după ce mai multe echipele europene au anunţat că vor refuza să înfrunte Rusia la Campionatele Mondiale de hochei pe gheaţă din cauza războiului din ...

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