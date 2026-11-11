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Politică

Vladimir Putin e obsedat să trăiască măcar pâna la 150 de ani și plătește studii secrete la Kremlin. Vrea să își unească eforturile cu Xi Jinping pentru viața veșnică!

e Scris de e-politic ro
Vladimir Putin e obsedat să trăiască măcar pâna la 150 de ani și plătește studii secrete la Kremlin. Vrea să își unească eforturile cu Xi Jinping pentru viața veșnică!
Aosom
Unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai președintelui rus Vladimir Putin coordoneaza cercetari asupra procesului de imbatranire, folosind date o

Sursa: Ziuanews.ro

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