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Politică

Vocea din găleata neomarxismului absolut: Friedrich "Engels" Merz amenință că Germania va bloca bugetul Uniunii Europene dacă statele membre nu finanțează Ucraina

e Scris de e-politic ro
Vocea din găleata neomarxismului absolut: Friedrich "Engels" Merz amenință că Germania va bloca bugetul Uniunii Europene dacă statele membre nu finanțează Ucraina
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Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat ca va bloca urmatorul buget al UE, care se intinde pe șapte ani, daca toate statele membre nu se angajeaz

Sursa: Ziuanews.ro

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