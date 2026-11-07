 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Volodimir Zelenski acuză Rusia că a folosit rachete nord-coreene pentru a lovi reţeaua energetică ucraineană

a Scris de alina popescu
Volodimir Zelenski acuză Rusia că a folosit rachete nord-coreene pentru a lovi reţeaua energetică ucraineană
Aosom
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că armata rusă a folosit, printre altele, rachete fabricate în Coreea de Nord în cadrul atacurilor masive asupra infrastructurii energetice ucrainene din noaptea de vineri spre sâmbătă.

Sursa: Digi24

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech