Volodimir Zelenski, avertisment dur în timpul negocierilor de la Abu Dhabi: ”Putin vrea să refacă URSS”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că ambițiile liderului rus Vladimir Putin de a reface fosta Uniune Sovietică reprezintă o amenințare pentru securitatea Europei de Est, inclusiv pentru România și Republica Moldova. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat radiodifuzorului public danez, în contextul negocierilor privind războiul din Ucraina, desfășurate la Abu Dhabi.

Distribuie: Facebook Instagram