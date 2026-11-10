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Politică

Volodimir Zelenski, avertisment dur în timpul negocierilor de la Abu Dhabi: ”Putin vrea să refacă URSS”

g Scris de gabriela bucătaru
Volodimir Zelenski, avertisment dur în timpul negocierilor de la Abu Dhabi: ”Putin vrea să refacă URSS”
Aosom
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că ambițiile liderului rus Vladimir Putin de a reface fosta Uniune Sovietică reprezintă o amenințare pentru securitatea Europei de Est, inclusiv pentru România și Republica Moldova. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat radiodifuzorului public danez, în contextul negocierilor privind războiul din Ucraina, desfășurate la Abu Dhabi.

Sursa: Realitatea

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