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Politică

Volodimir Zelenski avertizează că Rusia ar putea să-și extindă influența asupra teritoriilor fostei URSS

e Scris de e-politic ro
Volodimir Zelenski avertizează că Rusia ar putea să-și extindă influența asupra teritoriilor fostei URSS
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Presedintele Volodimir Zelenski a avertizat ca incetarea ajutorului acordat Ucrainei ar putea avea consecințe grave pentru intreaga Europa, informeaza

Sursa: Ziuanews.ro

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