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Politică

Volodimir Zelenski despre întâlnirea de la Abu Dhabi: "O zi de discuţii constructive şi substanţiale"

c Scris de cristina teacă
Volodimir Zelenski despre întâlnirea de la Abu Dhabi: "O zi de discuţii constructive şi substanţiale"
Aosom
La Abu Dhabi au fost reluate discuţiile dintre Rusia şi Ucraina, sub egida Statelor Unite. Sunt primele discuţii ce au loc din luna februarie – ele au fost abandonate de atunci, în timp ce America lui Donald Trump s-a aliat cu Israelul pentru a ataca Iranul, pe 28 februarie iar ce a urmat se cunoaşte: întreagul Orient Mijlociu se regăseşte acum în acest conflict. Secretarul american de Stat Marco Rubio a precizat, marţi, că această primă zi de discuţii a fost foarte productivă, chiar dacă rămân, încă, foarte multe de făcut şi a adăugat că obiectivul este lărgirea discuţiilor tripartite pentru a include şi europenii.

Sursa: Rfi

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