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Politică

Volodimir Zelenski susține că succesele de pe front împotriva Rusiei plasează Ucraina într-o poziție favorabilă înaintea negocierilor de pace

d Scris de daniel groza
Volodimir Zelenski susține că succesele de pe front împotriva Rusiei plasează Ucraina într-o poziție favorabilă înaintea negocierilor de pace
Aosom
Volodimir Zelenski susține că succesele armatei ucrainene pe front și pierderile tot mai mari suferite de forțele ruse întăresc poziția Kievului înaintea negocierilor de pace de la Abu Dhabi, mediate de Statele Unite. Președintele ucrainean afirmă că Rusia trebuie convinsă să pună capăt războiului, în timp ce delegațiile celor trei țări se pregătesc să reia negocierile.

Sursa: Ziare

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