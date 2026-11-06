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Politică

Volodimir Zelenski susține că Ucraina nu a primit 16 miliarde de dolari din ajutorul american promis: Trebuie să luptăm pentru a obține aceste fonduri

m Scris de maria nițu
Volodimir Zelenski susține că Ucraina nu a primit 16 miliarde de dolari din ajutorul american promis: Trebuie să luptăm pentru a obține aceste fonduri
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că Ucraina nu a primit suma de 16 miliarde de dolari din ajutorul american convenit anterior.

Sursa: Mediafax Ro

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