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Politică

Volodimir Zelenski: Ucraina trebuie să se adapteze la noile realități politice din SUA pentru a obține mai mult sprijin

c Scris de claudia ariton
Volodimir Zelenski: Ucraina trebuie să se adapteze la noile realități politice din SUA pentru a obține mai mult sprijin
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Președintele Volodimir Zelenski afirmă că Ucraina trebuie să își adapteze strategia diplomatică la noile realități politice din Statele Unite, pentru a obține sprijin suplimentar de la Washington. Kievul urmărește să consolideze susținerea bipartizană din Congres, să recupereze ajutorul financiar promis și să obțină mai multe rachete pentru sistemele Patriot, considerate esențiale pentru apărarea împotriva atacurilor rusești, potrivit TVP World.

Sursa: Digi24

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