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Politică

Von der Leyen promite în Bulgaria 50 de milioane de euro pentru Marea Neagră. Premierul Radev refuză să acuze Rusia fără dovezi

f Scris de florentina grigore
Von der Leyen promite în Bulgaria 50 de milioane de euro pentru Marea Neagră. Premierul Radev refuză să acuze Rusia fără dovezi
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După întâlnirea de la București cu Nicușor Dan, șefa Comisiei Europene a discutat la Varna cu premierul bulgar Rumen Radev despre securitatea maritimă și a anunțat o finanțare europeană de 50 de milioane de euro pentru centrul comun de securitate de la Marea Neagră.

Sursa: Adevarul

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