 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Washingtonul după alegeri. Ce trebuie să înțeleagă România

r Scris de remus pricopie
Washingtonul după alegeri. Ce trebuie să înțeleagă România
Aosom
Rezultatul alegerilor americane din 3 noiembrie 2026 reprezintă o schimbare politică majoră. Partidul Republican a pierdut controlul ambelor camere ale Congresului, iar democrații au obținut victorii inclusiv în state și circumscripții considerate, până nu demult, teritorii electorale republicane.

Sursa: Adevarul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech