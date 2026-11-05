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Politică

Washingtonul după midterm. Începutul sfârșitului trumpismului: „Mișcările suveraniste, ca orice alte populisme, sunt în general mișcări de lider”

m Scris de monica vasilescu
Washingtonul după midterm. Începutul sfârșitului trumpismului: „Mișcările suveraniste, ca orice alte populisme, sunt în general mișcări de lider”
Aosom
Rezultatul alegerilor parlamentare parțiale din Statele Unite poate marca începutul declinului politic al lui Donald Trump și al mișcării MAGA, însă dispariția influenței sale din Partidul Republican va fi mult mai dificilă.

Sursa: Ziare

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