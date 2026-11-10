 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

WSJ: Avioane ale armatei americane au fost mutate dintr-o bază britanică din cauza unei ameninţări iraniene

m Scris de monica bonea
WSJ: Avioane ale armatei americane au fost mutate dintr-o bază britanică din cauza unei ameninţări iraniene
Aosom
Armata americană a evacuat luni mai multe aeronave aflate pe o bază britanică, din cauza unei ameninţări iraniene, a relatat The Wall Street Journal, citând surse informate despre situaţie, potrivit News.ro.

Sursa: Digi24

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech