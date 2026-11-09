Xi Jinping își consolidează controlul asupra Chinei printr-o campanie de epurări fără precedent. Milioane de persoane, sancționate

Xi Jinping își intensifică lupta împotriva corupției și a neloialității în Partidul Comunist Chinez, într-o campanie care a dus la sancționarea a aproximativ 7,2 milioane de membri, potrivit estimărilor unui profesor american. Epurările au ajuns până la cele mai înalte niveluri ale conducerii politice și militare, iar analiștii avertizează că presiunea tot mai mare asupra funcționarilor riscă să paralizeze administrația, să afecteze economia și să limiteze informațiile care ajung la liderul de la Beijing, arată o analiză publicată de Financial Times.

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