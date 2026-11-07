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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Xi Jinping, Vladimir Putin și Donald Trump, negocieri pentru un summit în trei. Ce miză are întâlnirea pregătită de China

o Scris de oana ababei
Xi Jinping, Vladimir Putin și Donald Trump, negocieri pentru un summit în trei. Ce miză are întâlnirea pregătită de China
Aosom
China a confirmat că poartă discuții pentru organizarea unei întâlniri trilaterale între președintele Xi Jinping, liderul rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump.

Sursa: Adevarul

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