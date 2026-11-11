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Politică

Zelenski acuză Rusia că minte la negocierile de la Abu Dhabi: Spun că au ocupat teritorii care sunt sub controlul nostru

v Scris de vlad dobrea
Zelenski acuză Rusia că minte la negocierile de la Abu Dhabi: Spun că au ocupat teritorii care sunt sub controlul nostru
Aosom
Delegația rusă la discuțiile de la Abu Dhabi a exagerat dimensiunea teritoriilor ocupate din Donbas, a declarat Volodimir Zelenski.

Sursa: Stirile Pro.tv

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