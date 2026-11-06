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Politică

Zelenski avertizează asupra unui nou atac masiv al Rusiei. Infrastructura energetică și podurile peste Nipru, printre țintele vizate

c Scris de cornelia mazilu
Zelenski avertizează asupra unui nou atac masiv al Rusiei. Infrastructura energetică și podurile peste Nipru, printre țintele vizate
Aosom
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat vineri, 6 noiembrie, că Rusia pregătește un nou atac aerian de amploare asupra Ucrainei, care ar putea viza infrastructura energetică, podurile peste râul Nipru și obiectivele civile.

Sursa: Adevarul

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