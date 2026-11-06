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Politică

Zelenski cere adaptarea rapidă a Ucrainei la noua configurație politică din SUA și avertizează asupra deficitului de rachete Patriot

p Scris de petre apostol
Zelenski cere adaptarea rapidă a Ucrainei la noua configurație politică din SUA și avertizează asupra deficitului de rachete Patriot
Aosom
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina trebuie să își adapteze rapid strategia diplomatică la noua configurație politică din Statele Unite ale Americii, după ce democrații au obținut controlul Congresului în urma alegerilor intermediare din 3 noiembrie.

Sursa: Mediafax Ro

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