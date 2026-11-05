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Politică

Zelenski cere ajutor urgent pentru sistemul energetic al Ucrainei, devastat de atacurile rusești. Apel către Spania și America Latină

m Scris de maria isopescu
Zelenski cere ajutor urgent pentru sistemul energetic al Ucrainei, devastat de atacurile rusești. Apel către Spania și America Latină
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi, la Madrid, sprijinul Spaniei și al țărilor din America Latină pentru refacerea sistemului energetic al Ucrainei, grav afectat de bombardamentele rusești. În perspectiva unei noi ierni dificile, liderul de la Kiev a avertizat că țara sa are nevoie urgentă de transformatoare, cabluri electrice și generatoare și a făcut apel la companiile din aceste state să accelereze livrările de echipamente.

Sursa: Digi24

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