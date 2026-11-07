Zelenski critică SBU, serviciul de informații al Ucrainei, din cauza unui scandal uriaș de corupție

Președintele Volodimir Zelenski a promis că va lua „decizii de personal” în ce privește serviciul de contrainformații al Ucrainei SBU, după izbucnirea unui scandal de corupție care a alimentat furia opiniei publice față de impunitatea oficialilor care comit infracțiuni, scrie Reuters. În această săptămână, autoritățile anti-corupție au formulat acuzații împotriva mai multor oficiali din sistemul …

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