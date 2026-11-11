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Politică

Zelenski, după prima zi de negocieri Rusia-Ucraina: „Aceasta este problema lui Putin. Trăiește într-o altă realitate”

e Scris de emanuel focșan
Zelenski, după prima zi de negocieri Rusia-Ucraina: „Aceasta este problema lui Putin. Trăiește într-o altă realitate”
Aosom
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lansat un nou atac la adresa omologului său rus, Vladimir Putin, după prima zi a negocierilor ruso-ucrainene desfășurate la Abu Dhabi. Într-un mesaj publicat pe pagina sa oficială de X, liderul de la Kiev a afirmat că Putin „trăiește într-o altă realitate” și că reprezentanții ruși prezintă o imagine complet distorsionată a situației de pe front.

Sursa: Realitatea

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