Zelenski, după prima zi de negocieri Rusia-Ucraina: „Aceasta este problema lui Putin. Trăiește într-o altă realitate”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lansat un nou atac la adresa omologului său rus, Vladimir Putin, după prima zi a negocierilor ruso-ucrainene desfășurate la Abu Dhabi. Într-un mesaj publicat pe pagina sa oficială de X, liderul de la Kiev a afirmat că Putin „trăiește într-o altă realitate” și că reprezentanții ruși prezintă o imagine complet distorsionată a situației de pe front.

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