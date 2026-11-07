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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Zelenski le cere polonezilor să-l sancționeze dur pe atacatorul din Cracovia: „Pedeapsa să fie severă!”

m Scris de mihai cistelican
Zelenski le cere polonezilor să-l sancționeze dur pe atacatorul din Cracovia: „Pedeapsa să fie severă!”
Aosom
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, și-a arătat solidaritatea cu poporul polonez, după atacul terorist soldat cu cel puțin 5 morți.

Sursa: Stiri Pe Surse

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