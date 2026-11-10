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Politică

Zelenski merge la negocierile cu Rusia și SUA având un important 'as în mânecă'. Ce susține liderul ucrainean înaintea întâlnirii decisive

d Scris de daniel mihai dragomir
Zelenski merge la negocierile cu Rusia și SUA având un important 'as în mânecă'. Ce susține liderul ucrainean înaintea întâlnirii decisive
Aosom
Zelenski spune că pierderile Rusiei întăresc poziția Kievului înaintea negocierilor de la Abu Dhabi, unde Ucraina va discuta și schimburi de prizonieri.

Sursa: Stiri Pe Surse

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