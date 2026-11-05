Zelenski mizează pe democrații din Congresul SUA: „Vom primi mai mult sprijin”

După victoria democraților în alegerile intermediare din SUA, președintele ucrainean speră într-un ajutor american mai consistent, în timp ce războiul cu Rusia continuă. Tot el a transmis că Ucraina nu e mulțumită de poziția lui Elon Musk față de conflict.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗