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Politică

Zelenski mizează pe democrații din Congresul SUA: „Vom primi mai mult sprijin”

r Scris de redacția jurnalul
Zelenski mizează pe democrații din Congresul SUA: „Vom primi mai mult sprijin”
Aosom
După victoria democraților în alegerile intermediare din SUA, președintele ucrainean speră într-un ajutor american mai consistent, în timp ce războiul cu Rusia continuă. Tot el a transmis că Ucraina nu e mulțumită de poziția lui Elon Musk față de conflict.

Sursa: Jurnalul Ro

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