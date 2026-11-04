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Politică

Zelenski speră că victoria democraților în alegerile din SUA va aduce mai mult ajutor pentru Ucraina

p Scris de petre apostol
Zelenski speră că victoria democraților în alegerile din SUA va aduce mai mult ajutor pentru Ucraina
Aosom
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat speranța că victoria democraților în alegerile intermediare din Statele Unite ale Americii va conduce la intensificarea sprijinului financiar și militar american pentru Ucraina, în contextul războiului cu Rusia.

Sursa: Mediafax Ro

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