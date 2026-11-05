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Politică

Zelenski speră că victoria democraților în Congresul SUA va aduce mai mulți bani și arme pentru Ucraina. Ce a spus despre Elon Musk

d Scris de daniel mihai dragomir
Zelenski speră că victoria democraților în Congresul SUA va aduce mai mulți bani și arme pentru Ucraina. Ce a spus despre Elon Musk
Aosom
Volodimir Zelenski speră că victoria democraților în Congresul SUA va aduce mai mult ajutor militar și financiar Ucrainei. Ce a declarat despre Elon Musk și Starlink.

Sursa: Stiri Pe Surse

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