Zeljko Kopic și Florentin Petre, dați afară din Polonia după o serie dezastruoasă. Fostul antrenor al lui Dinamo pleacă de pe ultimul loc

Zeljko Kopic (49 de ani), fostul antrenor al lui Dinamo București, a fost demis de la Wieczysta Cracovia, după numai două luni și jumătate petrecute la conducerea echipei poloneze. Alături de tehnicianul croat au fost îndepărtați și românii Florentin Petre (50 de ani), antrenor secund, și Cosmin Bujor, analist video. Decizia a venit după cinci înfrângeri consecutive, care au trimis echipa pe ultimul loc în campionatul Poloniei.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗