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Politică

Zeljko Kopic și Florentin Petre, dați afară din Polonia după o serie dezastruoasă. Fostul antrenor al lui Dinamo pleacă de pe ultimul loc

g Scris de gabriel negreanu
Zeljko Kopic și Florentin Petre, dați afară din Polonia după o serie dezastruoasă. Fostul antrenor al lui Dinamo pleacă de pe ultimul loc
Aosom
Zeljko Kopic (49 de ani), fostul antrenor al lui Dinamo București, a fost demis de la Wieczysta Cracovia, după numai două luni și jumătate petrecute la conducerea echipei poloneze. Alături de tehnicianul croat au fost îndepărtați și românii Florentin Petre (50 de ani), antrenor secund, și Cosmin Bujor, analist video. Decizia a venit după cinci înfrângeri consecutive, care au trimis echipa pe ultimul loc în campionatul Poloniei.

Sursa: Mediafax Ro

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