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Zici că e România! Românii paraziți din Germania trăiesc din ajutoare sociale plătite de românii angajați în Germania

t Scris de timesnewroman.ro
Zici că e România! Românii paraziți din Germania trăiesc din ajutoare sociale plătite de românii angajați în Germania
Aosom
Odată considerată cea mai dezvoltată și serioasă țară europeană Germania a ajuns în zilele noastre un fel de Românie un pic mai mare în care se vorbește germana dar treaba e tot cam pe-aici. De exemplu, românii cinstiți care muncesc acolo și plătesc taxe văd cum banii ăia sunt risipiți de stat pentru a acorda […] The post Zici că e România! Românii paraziți din Germania trăiesc din ajutoare sociale plătite de românii angajați în Germania appeared first on Times New Roman.

Sursa: Times New Roman Romania

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