Odată considerată cea mai dezvoltată și serioasă țară europeană Germania a ajuns în zilele noastre un fel de Românie un pic mai mare în care se vorbește germana dar treaba e tot cam pe-aici. De exemplu, românii cinstiți care muncesc acolo și plătesc taxe văd cum banii ăia sunt risipiți de stat pentru a acorda […] The post Zici că e România! Românii paraziți din Germania trăiesc din ajutoare sociale plătite de românii angajați în Germania appeared first on Times New Roman.

Sursa: Times New Roman Romania Citește mai departe la sursa originală ↗