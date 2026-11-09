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Politică

Zile fripte pentru George Simion: Călin Georgescu a fost propus la șefia AUR - „E liderul suprem!"

e Scris de e-politic ro
Zile fripte pentru George Simion: Călin Georgescu a fost propus la șefia AUR - „E liderul suprem!"
Aosom
Un lider din AUR il propune pe Calin Georgescu pentru funcția de președinte al partidului AUR. Mohammad Murad crede ca George Simion ar trebui sa faca

Sursa: Ziuanews.ro

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