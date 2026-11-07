 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

„Ziua Cârtiței” în administrație. Luca Niculescu cere ministerelor planuri de economii. Reducerea cheltuielilor statului, mai ușor de promis decât de făcut

m Scris de melissa dobrea
„Ziua Cârtiței” în administrație. Luca Niculescu cere ministerelor planuri de economii. Reducerea cheltuielilor statului, mai ușor de promis decât de făcut
Aosom
Premierul a cerut ministerelor și instituțiilor publice să prezinte planuri concrete pentru reducerea cheltuielilor, primele propuneri fiind așteptate săptămâna viitoare. Însă reforma reală presupune o strategie coordonată de la nivelul Guvernului, atrage atenția analistul Alexandru Coita.

Sursa: Adevarul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech