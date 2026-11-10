În fiecare an, Ziua Cooperării Interreg aduce împreună comunități, instituții și parteneri din întreaga Europă, celebrând spiritul cooperării transfrontaliere și valorile care apropie oamenii dincolo de granițe. Este un prilej de a evidenția rezultatele parteneriatelor construite în timp, de a împărtăși experiențe și bune practici și de a reafirma angajamentul comun pentru dezvoltarea unor comunități […] The post Ziua Cooperării Interreg 2026 first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗