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Politică

Ziua Cooperării Interreg 2026

s Scris de suceava news online
Ziua Cooperării Interreg 2026
Aosom
În fiecare an, Ziua Cooperării Interreg aduce împreună comunități, instituții și parteneri din întreaga Europă, celebrând spiritul cooperării transfrontaliere și valorile care apropie oamenii dincolo de granițe. Este un prilej de a evidenția rezultatele parteneriatelor construite în timp, de a împărtăși experiențe și bune practici și de a reafirma angajamentul comun pentru dezvoltarea unor comunități […] The post Ziua Cooperării Interreg 2026 first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online

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