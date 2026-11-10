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Politică

Ziua marilor numiri în Parlament. Deputații și senatorii decid conducerea TVR și a Radioului Public

r Scris de redacția jurnalul
Ziua marilor numiri în Parlament. Deputații și senatorii decid conducerea TVR și a Radioului Public
Aosom
Parlamentul se reunește marți într-o ședință comună în care urmează să fie făcute numiri importante în instituții aflate sub control parlamentar. Pe ordinea de zi se află desemnarea unor membri în consiliile de administrație ale Televiziunii Române și Radioului Public.

Sursa: Jurnalul Ro

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