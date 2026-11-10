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Politică

Zoe Dantes: Cine v-a numit stăpânii României, tovarăși procurori?

l Scris de lallananda
Zoe Dantes: Cine v-a numit stăpânii României, tovarăși procurori?
Aosom
Există momente în care ai impresia că România n-a ieșit niciodată cu adevărat din epoca în care cetățeanul trebuia să stea drepți în fața celor care împărțeau dreptatea după cum îi tăia capul. S-au schimbat costumele, s-au lustruit birourile, s-au în

Sursa: Yoga Esoteric

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