Zoe Dantes: Cine v-a numit stăpânii României, tovarăși procurori?

Există momente în care ai impresia că România n-a ieșit niciodată cu adevărat din epoca în care cetățeanul trebuia să stea drepți în fața celor care împărțeau dreptatea după cum îi tăia capul. S-au schimbat costumele, s-au lustruit birourile, s-au în

Sursa: Yoga Esoteric Citește mai departe la sursa originală ↗