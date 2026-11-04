0-7! Au fost ”spulberați” în UEFA Youth League

În aceeași perioadă în care sunt programate meciurile din faza ligii Champions League la seniori se joacă și partide din UEFA Youth League (Liga Campionilor la tineret). Miercuri (4 noiembrie), echipa sub 19 ani a lui Dinamo Zagreb a făcut spectacol și a obținut o victorie la scor în fața formației de tineret a celor […]

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