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Sport

0-7! Au fost ”spulberați” în UEFA Youth League

d Scris de digi sport
0-7! Au fost ”spulberați” în UEFA Youth League
Aosom
În aceeași perioadă în care sunt programate meciurile din faza ligii Champions League la seniori se joacă și partide din UEFA Youth League (Liga Campionilor la tineret). Miercuri (4 noiembrie), echipa sub 19 ani a lui Dinamo Zagreb a făcut spectacol și a obținut o victorie la scor în fața formației de tineret a celor […]

Sursa: Digisport

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