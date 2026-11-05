0,2 milimetri ! Borussia Dortmund face mutarea „de titlu”

Borussia Dortmund a învins-o pe Betis cu 2-1, după ce a schimbat modul de îngrijire al gazonului. Clubul speră că schimbarea strategiei de întreținere va propulsa echipa în duelul la titlu cu Bayern. După primul „Der Klassiker” al sezonului, 2-2 cu Bayern, la Munchen, Borussia Dortmund și-a luat măsuri pentru ca pe teren propriu să meargă totul strună în lupta la titlu cu colosul din Bavaria, dar și în Liga Campionilor. ...

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