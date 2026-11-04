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Sport

1-9, rezultatul serii din Champions League. Cine a reușit o victorie istorică

i Scris de iosif pintilie
1-9, rezultatul serii din Champions League. Cine a reușit o victorie istorică
Aosom
Formația Como a învins, miercuri, în deplasare, cu scorul de 9-1, echipa Lens, într-un meci din etapa a patra a grupei principale a Ligii Campionilor.

Sursa: Ziare

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