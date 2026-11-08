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10 cifre după FCSB- Corvinul » Cum au rezistat hunedorenii: au cedat posesia, dar roș-albaștri nu au avut ce să facă

s Scris de sergiu alexandru
10 cifre după FCSB- Corvinul » Cum au rezistat hunedorenii: au cedat posesia, dar roș-albaștri nu au avut ce să facă
Aosom
FCSB a pierdut în fața Corvinului Hunedoara, scor 0-1, la capătul unei partide în care a avut de partea ei doar statistica, dar în care trupa lui Florin Maxim a blocat-o excelent. Cifrele arată că FCSB a avut mai mult mingea, a trimis 20 de șuturi spre poartă, dar și-a creat puține ocazii cu adevărat periculoase. Echipa lui Laurențiu Reghecampf nu a reușit însă să înscrie, deși a dominat teritorial, în special după pauză, după cum reiese din analiza Wyscout. ...

Sursa: Gsp

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