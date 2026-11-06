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Sport

3 cifre după Craiova – Egnatia 2-0: Bancu, decisiv în atac, presingul sufocant și diferență de calitate

s Scris de sergiu alexandru
3 cifre după Craiova – Egnatia 2-0: Bancu, decisiv în atac, presingul sufocant și diferență de calitate
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Universitatea Craiova a învins-o pe Egnatia, scor 2-0, în Conference League, la capătul unui meci controlat de campioana României. Trupa lui Coelho e tot mai aproape să-și asigure un loc în runda următoare, grație golurilor marcate de Alexandru Cicâldău și Nicușor Bancu. ...

Sursa: Gsp

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