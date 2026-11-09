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3 echipe, în lupta pentru semnătura lui Dennis Man! PSV i-a stabilit prețul românului

d Scris de dani morar
3 echipe, în lupta pentru semnătura lui Dennis Man! PSV i-a stabilit prețul românului
Aosom
Dennis Man este tot mai aproape de despărțirea de PSV Eindhoven, formație alături de care a cucerit titlul în Olanda. Valencia, Lazio și Atalanta îl urmăresc pe

Sursa: Eurosport Romania

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